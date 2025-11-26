日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２６日、国内でインフルエンザの感染が拡大していることを報じた。番組では医師のインタビューなどをまじえ、変異株の影響もあったインフルエンザが例年より早く流行していることを伝えた。これにコメンテーターを務めるスピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さん（２２年現役引退）が「私、人生で一度もインフルエンザにかか