あなたは読めますか？突然ですが、「阿闍梨」という漢字読めますか？仏教、特に密教の世界で使われる非常に格式の高い僧侶の称号ですが、漢字の並びからは一般的に想像しにくい難読語かもしれません。気になる正解は……「あじゃり」でした！「阿闍梨」という漢字は、仏教用語のサンスクリット語「ācārya（アーチャリヤ）」の音写で、「規範となる師」を意味します。弟子たちの行いを正し、教えを授ける高徳な僧侶に対す