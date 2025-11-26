日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は２６日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が来年３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場表明したことを報じた。大谷は２４日（日本時間２５日）に自身のインスタグラムで「日本を代表して再びプレーできることを嬉（うれ）しく思います」と、ＷＢＣ出場への意思を示した。２５日（同２６日）にはオンライン取材に応じたことも映