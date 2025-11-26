あなたは読めますか？突然ですが、「清々しい」という漢字読めますか？天候や気持ちの状態を表現する際によく使う言葉ですが、漢字が続くため、一瞬読み方に戸惑うかもしれません。気になる正解は……「すがすがしい」でした！「清々しい」という漢字は、「気持ちが良いほどさわやかで清らかである」という意味を持ちます。空気がきれいな様子や、心にわだかまりがなく晴れやかな気分である様子を表現する際に使われます。「清」は