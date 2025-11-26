広島は２６日、ミヒャエル・スキッベ監督が、双方合意の上、今シーズン終了をもって退任すると発表した。１２月１０日のＡＣＬＥ・上海申花戦がラストマッチとなる。２２年に就任したスキッベ監督は、同年、そして今季のルヴァン杯優勝と２つのタイトルを獲得。リーグ戦では２２、２３年が３位、２４年は２位、今季は残り２試合で５位と、毎年優勝争いを演じるチームを作った。スキッベ監督のコメントは、１２月６日のリーグ最