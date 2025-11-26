お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が25日までにオフィシャルブログを更新。10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんのピアノ発表会での晴れ姿を紹介し、父としての想いをつづった。 23日、東は『ピアノ発表会！』と題してブログを更新。ピアノ発表会会場前で花束と賞状を手にした長女の満面の笑みや壇上で真剣な表情でピアノ演奏する長女の姿とともに「堂々としてたね〜」と父として感激した様子を明かした。 さらに「本番が一番良かったと