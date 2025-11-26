【学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Inflatable-花海佑芽】 2026年4月より展開予定 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Accent green-紫雲清夏】 2026年5月より展開予定 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね】 2026年6月より展開予定