Snow Manの目黒蓮（28）とラウール（22）が11月25日、都内で行われた、「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に登壇した。同イベントには、紅白初出場が決定したHANA、M!LKの佐野勇斗（27）ら、今年の顔が"攻めた"ファッションで登場。VOGUEらしい個性の競演となった。中でも目を引いたのはSnow Man