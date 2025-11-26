¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¼½ØÊ¿ÂçÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð3600Ëü±ß¤«¤é600Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î3000Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é¥À¥¦¥ó¤Ï³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¸ò¾Ä¤â¤»¤º¤Ë¡¢ÍèÇ¯´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×º£µ¨¤Ï4»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç1¾¡1¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1¡¦25¡£¹ø¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿3·î7Æü¤Îµð¿Í¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤òºÇ¸å¤ËÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¡¢4·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏµåÃÄ¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ì»þÎ¥Ã¦¤¹¤ë