同居する１００歳の母親を殺害したとして、警視庁町田署は２５日、東京都町田市小川、無職渡部真人容疑者（７９）を殺人容疑で逮捕した。調べに「自分の体調が悪く、母親の介護に対する不安があった」と容疑を認めているという。発表によると、渡部容疑者は同日午後１時頃、自宅で母親（１００）の口を手で押さえるなどして殺害した疑い。渡部容疑者は長男で、戸建て住宅に２人で暮らしていた。午後２時１０分頃、「介護に疲れ