近代五種、フェンシングで活躍する才藤歩夢（２９）が２４日放送されたＴＢＳ「ＫＵＮＯＩＣＨＩ」に出場。堂々の３ｒｄステージまで進出する快挙を達成し、視聴者を驚かせた。女性版「ＳＡＳＵＫＥ」で１ｓｔステージを軽々とクリアすると、泳ぎも必要な２ｎｄステージもしなやかな体を駆使して攻略し、４人しか進めなかった３ｒｄステージに進出した。３ｒｄステージでも次々とエリアをクリアしていき、本家「ＳＡＳＵＫＥ」