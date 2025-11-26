未来のなでしこたちが日本一を目指して争う、第34回全日本高等学校女子サッカー選手権（12月29〜1月11日、兵庫）の組み合わせ抽選会が25日に行われ、12月29日に行われる1回戦の対戦カードが決定した。大会史上初の4連覇に挑む藤枝順心（静岡）は、鎮西学院（長崎）と、U19日本代表の佐藤ももサロワンウエキを擁する夏のインターハイ女王・大商学園（大阪）は、2回戦で豊川（愛知）対鹿島学園（茨城）の勝者とぶつかる。前大会ベス