26日朝、由利本荘市の国道108号で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。由利本荘警察署の調べによりますと、26日午前6時10分ごろ、由利本荘市鳥海町小川字上根子の国道108号を湯沢市方向から由利本荘市方向へ走っていた普通貨物自動車が、進行方向左側から飛び出してきた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた横手市の60代の男性にけがはありませんでした。県の