2025年11月26日の『徹子の部屋』に森崎ウィンさんが登場。ハリウッド映画への出演などについて語ります。そこで森崎さんが自らの生い立ちや音楽活動について語った記事（初出：2024年8月27日）を再配信します。*****中学2年生でスカウトされたことをきっかけに、芸能界の道へと歩んできた森崎ウィンさん。2008年から12年間、ダンスボーカルユニットでメインボーカルとして活動後、2020年にアジアから世界に発信するエンターテイナ