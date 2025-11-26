Áé¤»¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤ÎÈþ½÷¤¬¹âºÂ¤Ë¡Ä130¥­¥í¤ÎÂÎ½Å¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷·Ý¿Í¤Î·ã¥ä¥»»þÂå¤Î?¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¥¦¥¨¥À¡Ä±³¤À¤í¡Ä¡©°­Ëâ¤ÈÌÌÇò¤µ¤È°ú¤­´¹¤¨¤Ë¼è°ú¤·¤¿¤ó¤«¡©¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½÷À­¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥ª¥À¥¦¥¨¥À¤Î¿¢ÅÄ»çÈÁ¡£¸½ºß¤Î¿¢ÅÄ¤È¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áé¤»¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤Î½÷À­¤¬¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå·Ý½ÑÂç³Ø¤ÎÍî