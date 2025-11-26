福岡県大牟田市は、市内の工場から有毒ガスが漏れ出る事故が起きた際の対応マニュアルを新たに作成したと明らかにした。7月の三井化学大牟田工場の塩素系ガス漏出事故で、市民への注意喚起の仕方に問題があり、被害を拡大させたと指摘されていることを踏まえ、発生場所やガスの種類などを詳細に、繰り返し周知すると明記した。