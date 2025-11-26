日本の歌曲や童謡、唱歌を歌い継ぎ「歌唄い」として活動する歌手の川口京子さんによる「第2回川口京子コンサート2025」が30日午後1時半から、福岡県直方市山部のユメニティのおがたで開かれる。同市での公演は2年ぶり。曲目は「昭和100年」にちなみ、「さくら貝の歌」「長崎の鐘」「アカシアの雨がやむとき」といった懐かしい昭和メロディーを予定する。はせがわふさこさんの美しいピアノの音色とともに、川口さんの心に染み入