１１月２５日に閉鎖が解除された札幌の円山公園で、再びクマが目撃されました。市や警察が警戒を続けています。クマが目撃されたのは、札幌市中央区宮ヶ丘の坂下野球場付近の円山公園内です。２５日午後１０時半ごろ、車で走行中の人から「道路を横断している子グマをみた」と警察に通報がありました。クマは体長８０センチほどで、目撃されたあと立ち去ったということです。円山公園はクマの出没が相次いだため、１１月１１日から