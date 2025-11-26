菓子・弁当の製造販売を手がける新潟市中央区の合同会社万代トレードが、新潟地裁より破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、2016年2月に設立された万代トレードは、設立当初は電子タバコの販売を行っていたものの、その後業態を転換。現在は駄菓子や手作りの焼き菓子などを販売する「ワロンのきつね」のほか、弁当店の運営も行い、2024年6月期