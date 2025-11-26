【前後編の後編/前編からの続き】巨星墜つ――。11月8日、戦後の芸能界をけん引した名優・仲代達矢さんが肺炎のため92歳で亡くなった。黒澤明をはじめとする名匠と仕事をし、自身は名だたる後輩役者を世に送り出した。役者一筋の人生を貫いた“最後のスター”の実像を、関係者たちが語った。＊＊＊【貴重写真】壁一面にセリフが張り出された「仲代達矢さん」の寝室若かりし頃、池内淳子さんとのベッドシーンも前編【裏社会