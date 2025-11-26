楽天は２６日、米大リーグのドジャースなどでプレーした前田健太投手（３７）＝前ヤンキース３Ａ＝と契約合意したと発表した。前田は０６年高校生ドラフト１巡目で広島に入団。２年目の０８年に９勝を挙げて頭角を現すと、赤ヘル軍団のエースとして在籍９年で通算９７勝を積み上げ、沢村賞２度、最多勝２度など、多くのタイトル・表彰を手にした。１５年オフにポスティングシステムでドジャースに移籍し、渡米１年目に１６勝、１