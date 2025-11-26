ようやく、おもしろくなってきた。11月19日（水）に第8話が放送された脚本家・三谷幸喜最新作『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』のことだ（フジテレビ系）。三谷氏が民放GP（ゴールデン・プライム）帯の連続ドラマを25年ぶりに手がけ、主演の菅田将暉をはじめ、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波など豪華キャストが集結している。■テンポの悪さやスカッとしないエピソードが続き…1984年の渋谷を舞台に