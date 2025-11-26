東京時間10:28現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21166.00（-35.00-0.17%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4176.80（-0.50-0.01%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場は軟調。数日以内にロシアとウクライナの和平合意が成立する可能性があることが安全資産を圧迫している。ただ、中心限月は下げ幅を削っており、押し目買い意欲は根強い。 MINKABU PRESS