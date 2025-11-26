東京時間10:28現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝58.10（+0.15+0.26%） 時間外取引でニューヨーク原油はしっかりと推移しているが、動意は限定的。ウクライナ和平協議の報道を待つなかで、アジア時間帯の値動きは鈍い。 MINKABU PRESS