日銀がタカ派シグナル発信し市場に12月利上げに備えさせると関係者 ドル円は156円台を割り込み一時155.80円台まで下げた。日銀が早ければ12月に利上げに踏み切る可能性があるため、市場に備えさせているという。急激な円安と政治圧力を受け日銀がタカ派な姿勢を復活させているという。 日銀の焦点が米関税政策に対する懸念から円安によるインフレリスクに回帰した。ただ依然として12月に利上げか据え置きかの判断は難しい。1