１３日、台の上に登ろうとするリーリー。（成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都11月26日】中国四川省のジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、台の上に登ろうとする雄のパンダ、リーリー（力力、中国名「比力」）が撮影された。リーリーは2023年に東京・上野動物園から返還されたシャンシャン（香香）の父親で、翌24年に中国に戻った。