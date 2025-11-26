瀬戸内地方は、寒気や湿った空気の影響で雲が広がっていて、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降もおおむね曇りで、岡山県北部では雨雲のかかるところがあるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で18度、津山で16度の見込みです。25日と同じくらいかやや高い気温になります。 27日の午前は晴れる予想ですが、午後は雲が広がるでしょう。夜は雨の降るところがあり、雷を伴うおそれがあります。朝の最低気温は岡山で6度、