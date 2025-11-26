ビーマップは４日ぶり反発。２５日取引終了後、オーストラリアのシドニーで次世代Ｗｉ－Ｆｉ規格「Ｗｉ－ＦｉＨａＬｏｗ（ＩＥＥＥ８０２．１１ａｈ）」の高出力（２００ｍＷ）モードを用いた実証実験を行い、約６キロメートル離れた拠点間での長距離音声通信に成功したと発表した。日本国内で実用されているＷｉ－ＦｉＨａＬｏｗの一般的な通信距離とされる約１キロメ