嵐の公式SNSが、11月26日に誕生日を迎えた大野智を祝福した。 ■大野智の誕生日にファンから“いいね”と祝福が殺到！ 【画像】大野智の笑顔ショット／ツアー「We are ARASHI」詳細／【動画】嵐メンバーが5人揃った仲良し動画も話題 投稿では「リーダー、お誕生日おめでとう！ Happy Birthday, Ohno!」と日本語と英語でメッセージ。白を基調に赤の装飾が施された衣装をまとい、ステージ上