今年6月、香川県まんのう町で、米など約5万円相当を盗んだ疑いで、丸亀市の男がきょう（26日）逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、ペルー国籍で、丸亀市富士見町の溶接工の男（当時47）です。 警察によりますと、男は今年6月22日午後8時前、まんのう町のスーパーマーケットで、米など11点（販売価格合計4万9353円）を盗んだ疑いがもたれています。 警察の調べに対し、男は容疑を否認してい