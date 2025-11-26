不整脈の初期症状とは？Medical DOC監修医が解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「ストレスで不整脈」を発症する原因はご存知ですか？なりやすい人の特徴も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：小鷹 悠二（おだかクリニック） 福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科 / 2009/4月～2013/3月宮城厚生協会坂総合病院 / 2013/4月～2017/3月東北大学病院