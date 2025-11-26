県内では、きのうからきょうにかけてもクマの目撃が相次いでいます。酒田市ではけさ、住宅街でクマが目撃され警戒が続いています。 市によりますと、きょう午前5時30分ごろ、酒田市高砂3丁目の住宅街でクマが目撃されました。クマは体長およそ1メートルの1頭で道路を歩いていたということです。 その後の目撃情報はありませんが、通学時間帯に警察がパトロールを行ったほか、市の職員が現場の確認を行っています。