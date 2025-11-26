現地時間11月25日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第５節で、日本代表DFの板倉滉が所属するオランダの超名門アヤックスが、ポルトガルのベンフィカとホームで対戦。開幕４連敗同士の“最下位決定戦”に０−２で敗れ、５連敗となった。板倉がアンカーで先発したアヤックスは、開始６分に先制を許すと、主将のダフィ・クラーセンが二度の決定機を逃すなど、チャンスに決めきれない。逆に90分、３バックの