転職活動で「また面接に落ちた」と悩む人に共通しているのが、前職の“悪口”をつい口にしてしまうこと。その裏には、まだ整理しきれていないネガティブな感情が隠れている。GLAY・TAKURO氏が音楽づくりの中で実践している「感情を整理する力」をヒントにして、次の一歩を踏み出そう。筆者がおすすめする“退職成仏ノート”は、心を整え、前を向くための鍵になるはずだ。※本稿は、佐野創太『脱 会社辞めたいループ』（サンマーク