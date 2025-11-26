元プロ野球選手の中田翔（36）が11月21日、Instagramを更新。東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」に参列した際の写真を公開した。 投稿された写真は、グラウンド上に設けられた巨大な祭壇を観客席から見下ろしたもの。祭壇の中央には長嶋茂雄氏の大きな遺影が飾られており、にこやかな笑みを浮かべている。 中田は、「バッティング指導してもらったり、同じ空間に入れた事を幸