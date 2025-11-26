原因不明の足の痛みに対しては、まず日常生活の中で症状を悪化させる要因がないか振り返ることが大切です。適切な初期対応を行うことで症状の悪化を防ぎ、早期改善につながる可能性があります。本章では自宅でできる対処法と、医療機関を受診すべきタイミングについて具体的に説明します。痛みの状態に応じた適切な判断が、その後の治療方針を左右します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センタ}