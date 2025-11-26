【中島輝士怪物テルシー物語（９１）】皆さんはヤクルトでプレーした河載勲（ハ・ジェフン）という選手を覚えているでしょうか。ヤクルト時代の登録名はジェフン（Ｊａｅｈｏｏｎ）でした。この選手はプロ野球の世界で打者から投手に転向し、再び打者に転向する変わった経歴を持つ選手でした。韓国で生まれ、アマ時代から頭角を現して韓国プロ野球（ＫＢＯ）のスカウトからも目をつけられていました。しかし高校時代の２００８