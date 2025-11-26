５人組ロックバンド「RAZOR（レザー）」のベーシスト・IZAが、10月17日に発売された新曲「In CREATURE」についてオンラインインタビューに応じた。“人間は内側に獣を抱える”をテーマに掲げたハードで攻撃的な一曲。創作の舞台裏や、音で表現する“獣”について語った。（ヴィジュアル系特集取材班）「歌詞を意識して弾くというより、音でどこまで重く打ち出せるかを考えましたね」。そう語る表情は穏やかだが、ステージで