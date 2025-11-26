日本相撲協会は２６日午前、福岡国際センターで大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇安青錦（２１＝本名ヤブグシシン・ダニーロ、安治川）の大関昇進を正式決定した。相撲協会からは浅香山理事（元大関魁皇）と大島審判委員（元関脇旭天鵬）が使者に立ち、福岡・久留米市内の部屋宿舎で師匠の安治川親方（元関脇安美錦）と安青錦に昇進を伝えた。安青錦は伝達式で「