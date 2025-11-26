メジャー２年目の今季、満票でナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞したパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が今年の年俸調停前のボーナスプールから史上最高額となる３４３万６３４３ドル（５億３７００万円）を獲得した。ＡＰ通信などが２５日（日本時間２６日）に報じた。現行のＭＬＢと選手会の団体交渉協定には、今季開幕時点で在籍年数３年未満の選手たちに対する５０００万ドル（約７８億円）の支給が盛り込まれて