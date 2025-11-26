巨人・増田陸内野手（２５）が２６日に都内で契約更改交渉に臨み、今季年俸の２倍の１３００万円増となる２６００万円でサインした。（金額は推定）高卒７年目の今季はキャリアハイとなる打率２割３分１厘、２１打点、５本塁打。だが、８月は５度のスタメン出場で２安打と後半にかけて調子を落としていた。「すごい悔しいです。前半は試合に出られたんですけど、後半はポジションを取られたので来年は取り返すという気持ちでや