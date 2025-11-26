米スポーツ専門局ＥＳＰＮ（電子版）は２５日（日本時間２６日）、ポスティングシステムでメジャー移籍を目指す西武の今井達也投手（２７）、ヤクルトの村上宗隆内野手（２５）、巨人の岡本和真内野手（２９）の３人を分析した。今井には第３の先発投手という評価を与え「防御率３点台半ばの成績になると思われる」「６年総額１億５７００万ドル（約２４５億円）の契約」と予想。獲得に興味を示す球団については「絞るのが難し