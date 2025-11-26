米ＣＢＳスポーツ（電子版）は２５日（日本時間２６日）、ポスティングシステムでのメジャー移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（２５）の移籍先候補を検証し、トップにエンゼルスを挙げた。村上の獲得に「確かにリスクは存在する。ここ数年、特に変化球に対して相当数の三振を喫している。三塁手としての適性も限られている」といった懸念材料について挙げる。だが、「彼のパワーは稀有なゲームチェンジャー級であり、年齢