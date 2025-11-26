ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２５日（日本時間２６日）にオンラインで取材に応じた。前日、電撃的に公表した来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場について意気込みを語った。注目の投打二刀流出場に関しては「起用法は分からない。コミュニケーションを取らないといけない」と明言しなかった。ＭＬＢで唯一無二の存在であるユニコーンが侍ジャパンを２００６、０９年大会以来の２度