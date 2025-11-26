26日11時現在の日経平均株価は前日比963.34円（1.98％）高の4万9622.86円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1457、値下がりは118、変わらずは31と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を220.61円押し上げている。次いでアドテスト が104.29円、ファストリ が44.92円、東エレク が29.08円、ファナック が24.57円と続く。 マイナス寄与