プロ野球・巨人の増田陸選手が26日、契約更改交渉に臨み、倍増の2600万円でサインしました。（金額は推定）会見場に笑顔で入ってきた増田選手でしたが、今季を振り返って、「すごく悔しいです」と語りました。「最初、前半試合に出られてたんですけど、後半ポジションを取られたんで、取り返すという気持ちで（来年）やっていきます」今季は岡本和真選手の不在時に4番に座るなどもした増田選手でしたが、リチャード選手がトレード