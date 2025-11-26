表明後初となる記者会見をする花角英世新潟県知事＝26日午前、県庁新潟県は26日、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に関する3142万円の補正予算案を発表した。再稼働した場合に得られる国の交付金を活用し、原発の安全・防災対策を県民に周知する冊子を配布するほか、県や立地自治体職員と専門家とのチームをつくり、原発を監視する。花角英世知事が定例記者会見で明らかにした。花角氏は21日の臨時会見で、6、7号機の再稼働を容認