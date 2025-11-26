38羽の地鶏がクマに食べられたクマによる人的被害が相次いでいる――。環境省は11月17日、今年４月〜10月末現在のクマによる人身被害件数が176件と発表した。被害者数は196人で、’06年度以降の調査で過去最悪の数字となった。なかでも秋田県をはじめとする東北６県の被害が深刻だ。現地を取材すると、人的被害だけでなく、莫大な経済損失にも言葉を失う。例年と比べ人里でクマが出没するケースが後を絶たない。農作物を巡っては、