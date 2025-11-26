前田健太投手（ゲッティ＝共同）プロ野球楽天は26日、日米通算165勝を挙げている前田健太投手（37）と契約合意したと発表した。今季は米大リーグ、タイガースで7試合に登板し、その後はマイナーでプレーした。広島時代の2015年以来、11年ぶりの日本球界復帰となる。前田は07年に高校生ドラフト1巡目で広島に入団。沢村賞に2度輝き、16年にドジャースへ移籍した。その後はツインズ、タイガースと渡り歩き、今季が米球界10年目だ