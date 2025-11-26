乗用車930台、シャーシ150台を積載可能フジトランス コーポレーションは、2025年11月21日に広島県尾道市の内海造船因島工場にて、内航RORO船「蓉翔丸」の命名・進水式を実施したと発表しました。 【積載面積が拡大!?】これが「蓉翔丸」の概要です（画像）RORO船とは、トラックやトレーラーが自走して乗り込む貨物船のことです。「蓉翔丸」の総トン数は約1万6200トン、全長約166.99メートル、航海速力は約23.0ノットです。上部